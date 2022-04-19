МВД ЛНР предотвратило диверсию против военных РФ в Харьковской области

В заброшенном доме была обнаружена подготовленная и упакованная военная форма с российскими знаками отличия, а также коктейли Молотова, оружие и боеприпасы.

Предотвращение диверсии в Харьковской области. Видео © VK / МВД ЛНР

В селе Цуповке Харьковской области сотрудники МВД ЛНР предотвратили диверсию, которая была направлена на дискредитацию военнослужащих России. Об этом сообщается на сайте Центра общественных связей ведомства.

Так, сотрудники получили оперативную информацию от местного населения о том, что в заброшенном домостроении может скрываться диверсионная группа. В результате на месте была обнаружена подготовленная и упакованная военная форма с российскими знаками отличия, коктейли Молотова, оружие и боеприпасы. По данному факту проводится проверка.

"Характер содержимого в обнаруженном схроне обоснованно указывает на планомерную и тщательную подготовку с вариантами отхода, диверсии с целью дискредитации военнослужащих Российской Федерации", — сказано в записи.

Ранее Лайф рассказывал, что под Липецком был задержан сторонник "Правого сектора"*, планировавший воевать за Украину. Молодой человек вышел с экстремистами на связь и стал искать варианты по пересечению границы. Кроме того, он изучал инструкции по применению оружия и совершению диверсий.