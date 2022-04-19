Российские военные проводят в Херсоне рейды по выявлению украинских диверсантов

Эти мероприятия организованы в связи с обнаружением на херсонском военном заводе схрона с оружием, боеприпасами и взрывчаткой, оставленного СБУ при отходе из города.

Российские военнослужащие проводят в Херсоне и области рейды с целью выявления диверсионных групп, оставленных Службой безопасности Украины при бегстве из города. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По данным агентства, такие рейды проводятся после обнаружения на военном заводе в Херсоне схрона с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.