Выяснить это удалось благодаря архиву личных дел украинских военных, который нашли российские силовики.

Служба безопасности Украины перед отступлением из Херсона завербовала членов местной территориальной обороны для диверсий в тылу российских войск. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на документы, найденные российскими военными.

Изучая архив личных дел украинских военных, российские силовики вышли на начальника отделения полиции в порту Херсон Херсонского отдела Главного управления Национальной полиции Максима Жаркова. Оказалось, что по указанию сотрудников СБУ он вербовал членов территориальной обороны для осуществления диверсий в тылу российских войск. Связь Жарков держал через мессенджеры, получая различные указания от сотрудников управления "К" Управления СБУ по Херсонской области.

При обыске в его доме были найдены гранаты, радиостанции и секретные документы. Кроме того, российские силовики обнаружили собачьи вольеры, фото бойцовских собак и средства истязания животных.

Ранее Лайф сообщал, что российские военные уничтожили лагерь "Правого сектора"* в Донецкой области. Высокоточными ракетами наземного базирования были разбиты командно-наблюдательный пункт батальона, три ротных опорных пункта и другие объекты.