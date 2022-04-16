Экс-куратор из СБУ раскрыл личности боевиков "Правого сектора" под Херсоном

У военизированного формирования была своя база в одном из сёл. В распоряжении бойцов незаконно находилось оружие, в том числе гранатомёты.

В распоряжении российских силовиков оказались личные данные боевиков "Правого сектора"*, которые были членами его военизированной ячейки в Херсонской области. Информацию передал офицер Службы безопасности Украины, бывший куратор "Правого сектора".

Как сообщает РИА "Новости", в селе Плодовое в Каховском районе размещались участники 12-го запасного батальона Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора" (ДУК ПС). Среди них были участники карательной операции в Донбассе, наркоманы и уголовники.

Численность военизированного формирования составляла около 30 человек. Они незаконно владели оружием, в том числе автоматами, гранатами, подствольными гранатомётами. Командиром батальона был Гулько Вадим Петрович (1974 г. р.) по кличке Вадос, его заместителем — Тахтай Владимир Витальевич (1963 г. р.) по кличке Мастер. Есть в распоряжении российских силовиков такие данные и на рядовых бойцов националистического формирования.

Ранее Лайф сообщал, что российские военные уничтожили лагерь "Правого сектора" в Донецкой области. Высокоточными ракетами наземного базирования были разбиты командно-наблюдательный пункт батальона, три ротных опорных пункта и другие объекты.