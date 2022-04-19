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Регион
Опубликовано 19 апреля 2022, 05:16
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В Британии назвали большой проблемой правительства попавших в плен на Украине наёмников

Член Палаты лордов Рикеттс уверен, что обращение к Борису Джонсону об обмене на Виктора Медведчука они записывали под давлением, однако окончательное решение остаётся за Зеленским.

Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, которые попали в плен на Украине, являются сложной проблемой Правительства Великобритании. Об этом заявил бывший дипломат, член Палаты лордов Питер Рикеттс.

"Это создало действительно сложную проблему для правительства. Британским гражданам настоятельно рекомендовали не ездить на Украину и сказали, что правительство не сможет помочь, если они попадут в сложную ситуацию", — цитирует его телеканал Sky News.

Семья сдавшегося в плен британца Шона Пиннера заявила, что он не наёмник
Семья сдавшегося в плен британца Шона Пиннера заявила, что он не наёмник

Призыв мужчин к Борису Джонсону обменять их на задержанного Виктора Медведчука записывался под давлением, уверен Рикеттс. По его словам, Россия "использует удобную возможность", чтобы заставить Британию оказать давление на украинского лидера Владимира Зеленского. Он уверен, что дискуссии касаемо этого вопроса идут, однако решение останется за президентом Незалежной.

А ранее Шон Пиннер рассказал, как его бригада попала в окружение в Мариуполе. 36-й бригаде ВСУ было приказано прорываться в населённый пункт Зачатовку, по всему периметру которого расположены войска РФ и ДНР.

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Кадры из видео телеграм-канала SHOT

Артур Лапсаков
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