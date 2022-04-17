Пленный британский наёмник рассказал, как его бригада попала в окружение в Мариуполе

36-й бригаде ВСУ было приказано прорываться в населённый пункт Зачатовка, по всему периметру которого расположены войска РФ и ДНР.

Пленный британский наёмник Шон Пиннер рассказал, как его бригада попала в окружение в Мариуполе. Видео © Telegram / SHOT

Попавший в плен британский наёмник Шон Пиннер рассказал, как его военная бригада попала в окружение российских войск. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

Как рассказал Пиннер, на Украине он служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Военнослужащий был взят в плен в Мариуполе.

"В четыре часа утра во вторник мы начали движение. Было темно. Мы забрали с собой раненых. Начались миномётные и артиллерийские обстрелы. Работала военная авиация. Началась паника. Все начали разбегаться в разных направлениях. Мой командир будто испарился. Я до сих пор не знаю, что стало с теми, кто был там со мной", — рассказал Пиннер.

Как уточняется, 36-й бригаде было приказано прорываться в населённый пункт Зачатовка, по всему периметру которого расположены войска РФ и ДНР. У военных ВСУ не было шансов пройти через военные посты без потерь. Пиннер заявил, что ему неизвестно, кто принял такое решение и почему его бригада была брошена, а также отметил, что до сих пор ничего не знает о судьбе раненых, которые были с ним.