Пленный британский наёмник рассказал, как его бригада попала в окружение в Мариуполе
36-й бригаде ВСУ было приказано прорываться в населённый пункт Зачатовка, по всему периметру которого расположены войска РФ и ДНР.
Пленный британский наёмник Шон Пиннер рассказал, как его бригада попала в окружение в Мариуполе. Видео © Telegram / SHOT
Попавший в плен британский наёмник Шон Пиннер рассказал, как его военная бригада попала в окружение российских войск. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
Как рассказал Пиннер, на Украине он служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Военнослужащий был взят в плен в Мариуполе.
"В четыре часа утра во вторник мы начали движение. Было темно. Мы забрали с собой раненых. Начались миномётные и артиллерийские обстрелы. Работала военная авиация. Началась паника. Все начали разбегаться в разных направлениях. Мой командир будто испарился. Я до сих пор не знаю, что стало с теми, кто был там со мной", — рассказал Пиннер.
Как уточняется, 36-й бригаде было приказано прорываться в населённый пункт Зачатовка, по всему периметру которого расположены войска РФ и ДНР. У военных ВСУ не было шансов пройти через военные посты без потерь. Пиннер заявил, что ему неизвестно, кто принял такое решение и почему его бригада была брошена, а также отметил, что до сих пор ничего не знает о судьбе раненых, которые были с ним.
Ранее в Минобороны заявили о том, что потери ВСУ, нацбатов и наёмников с начала "Операции Z" составляют 23 367 человек. В ведомстве подчеркнули, что заявления Зеленского о том, что безвозвратные потери ВСУ за время спецоперации составляют две с половиной – три тысячи, являются ложными.
Telegram / SHOT