Близкие уверяют, что он служил в рядах Вооружённых сил Украины по контракту, который должен был истечь в конце текущего года.

Семья британца Шона Пиннера, который вместе с ещё одним подданным Соединённого Королевства сдался в плен на Украине, не считает своего родственника наёмником. По их словам, он служил в рядах вооружённых сил Незалежной по контракту в соответствии с законом. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление семьи.

"Мы хотим подчеркнуть, что он не волонтёр и не наёмник, а официально служит в украинской армии в соответствии с законодательством Украины", — приводит телеканал выдержки из заявления.

Кроме того, близкие Пиннера рассказали, что Шон был уважаемым военным британской армии и долгое время служил в Королевском английском полку. Затем, по их словам, он переехал на Украину в 2018 году и заключил с ВСУ трёхлетний контракт, который должен был закончиться в конце текущего года.