Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука

Один из подданных Соединённого Королевства Шон Пиннер сообщил, что с ним обращаются хорошо.

Двое британцев, сдавшихся в плен на Украине, обратились к премьер-министру страны Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционера Незалежной Виктора Медведчука. Видеообращение было показано в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Господин Борис Джонсон, меня зовут Шон Пиннер. Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Аслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем благодарны вам за помощь в этом вопросе", — сказал один из пленных британцев.