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Регион
Опубликовано 18 апреля 2022, 10:43
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Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука

Один из подданных Соединённого Королевства Шон Пиннер сообщил, что с ним обращаются хорошо.

Двое британцев, сдавшихся в плен на Украине, обратились к премьер-министру страны Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционера Незалежной Виктора Медведчука. Видеообращение было показано в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Господин Борис Джонсон, меня зовут Шон Пиннер. Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Аслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем благодарны вам за помощь в этом вопросе", сказал один из пленных британцев.

Пиннер добавил, что с ним "обращаются хорошо", кормят и выдают воду. Он подчеркнул, что понимает, "в каком положении" находится.

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Ранее Лайф писал, что фотография закованного в наручники Виктора Медведчука появилась в телеграм-канале президента Украины 12 апреля. Позже Владимир Зеленский предложил России обменять оппозиционера на украинских военнопленных. А жена Медведчука в обращении к Путину заявила о его согласии на обмен и выдачу РФ. Песков в свою очередь пообещал сообщить о решении Путина по обмену Медведчука.

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Никита Осипов
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