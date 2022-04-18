"Святыня для всех поколений": Песков объяснил использование Знамени Победы в ходе "Операции Z"

По словам пресс-секретаря президента России, стяг имеет большое значение для жителей многих стран, особенно государств бывшего Советского Союза.

Использование символики СССР в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине обусловлено тем, что Знамя Победы является значимым символом для россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В нашей стране ведь для всех поколений без исключения Знамя Победы — это святыня, <...> которая носит особый смысл и буквально сакральное значение", — сказал Песков и подчеркнул, что стяг имеет большое значение не только для россиян, но и для жителей многих стран, особенно государств бывшего Советского Союза.