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Опубликовано 18 апреля 2022, 10:37
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"Святыня для всех поколений": Песков объяснил использование Знамени Победы в ходе "Операции Z"

По словам пресс-секретаря президента России, стяг имеет большое значение для жителей многих стран, особенно государств бывшего Советского Союза.

Использование символики СССР в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине обусловлено тем, что Знамя Победы является значимым символом для россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В нашей стране ведь для всех поколений без исключения Знамя Победы — это святыня, <...> которая носит особый смысл и буквально сакральное значение", — сказал Песков и подчеркнул, что стяг имеет большое значение не только для россиян, но и для жителей многих стран, особенно государств бывшего Советского Союза.

Скульптуру бабушки со Знаменем Победы воронежского мастера установят к 9 Мая
Скульптуру бабушки со Знаменем Победы воронежского мастера установят к 9 Мая

Ранее Лайф писал, что Песков не стал комментировать идею лишать гражданства РФ противников "Операции Z". С такой инициативой как-то выступил лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Начать он предложил с Жерара Депардьё.

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Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Никита Осипов
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