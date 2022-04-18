Песков не стал комментировать идею лишать гражданства РФ противников "Операции Z"

С такой инициативой как-то выступил лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Начать он предложил с Жерара Депардьё.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать оценку идее лишать российского гражданства всех, кто не поддерживает спецоперацию Москвы на Украине и не понимает её целей.

"Я ничего не могу сказать на этот счёт", — ответил представитель Кремля на вопрос о применении такой меры воздействия на сограждан.