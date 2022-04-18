Песков не стал комментировать идею лишать гражданства РФ противников "Операции Z"
С такой инициативой как-то выступил лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Начать он предложил с Жерара Депардьё.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать оценку идее лишать российского гражданства всех, кто не поддерживает спецоперацию Москвы на Украине и не понимает её целей.
"Я ничего не могу сказать на этот счёт", — ответил представитель Кремля на вопрос о применении такой меры воздействия на сограждан.
Ранее лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил лишить гражданства РФ французского актёра Жерара Депардьё за то, что он не поддержал спецоперацию Москвы на Украине. Политик подчеркнул, что артист стал россиянином, только чтобы избежать уплаты высоких налогов во Франции.
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