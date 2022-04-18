Песков: Динамика переговоров с Украиной оставляет желать лучшего

Представитель Кремля также добавил, что специальная военная операция продолжается и идёт по плану.

Динамика продвижения переговоров РФ и Украины оставляет желать лучшего, поскольку Киев часто меняет позиции по согласованным вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. Также хочу напомнить вам слова президента, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства. По согласованным моментам позиция часто меняется. Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего", — отметил представитель Кремля.