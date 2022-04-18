ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 апреля 2022, 10:02

Песков: Динамика переговоров с Украиной оставляет желать лучшего

Представитель Кремля также добавил, что специальная военная операция продолжается и идёт по плану.

Динамика продвижения переговоров РФ и Украины оставляет желать лучшего, поскольку Киев часто меняет позиции по согласованным вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. Также хочу напомнить вам слова президента, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства. По согласованным моментам позиция часто меняется. Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего", — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что спецоперация на Украине продолжается и идёт по плану.

Кадыров заявил, что сейчас на Украине не с кем вести переговоры
Кадыров заявил, что сейчас на Украине не с кем вести переговоры

А ранее президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах Москвы и Киева. А политолог Владимир Жарихин назвал демагогией эти условия украинского лидера.

BannerImage

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar