Песков: Динамика переговоров с Украиной оставляет желать лучшего
Представитель Кремля также добавил, что специальная военная операция продолжается и идёт по плану.
Динамика продвижения переговоров РФ и Украины оставляет желать лучшего, поскольку Киев часто меняет позиции по согласованным вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"На экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. Также хочу напомнить вам слова президента, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства. По согласованным моментам позиция часто меняется. Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего", — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что спецоперация на Украине продолжается и идёт по плану.
А ранее президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах Москвы и Киева. А политолог Владимир Жарихин назвал демагогией эти условия украинского лидера.