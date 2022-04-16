Сергей Миронов предложил лишить Жерара Депардьё гражданства РФ

Известный актёр должен определиться, чью сторону занимает. Если он осуждает действия Москвы и не понимает их смысла, то пусть вернёт российский паспорт, считает политик.

Французского актёра Жерара Депардьё нужно лишить гражданства РФ за то, что он не поддержал спецоперацию Москвы на Украине. Так полагает лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Он подчеркнул, что артист стал россиянином, чтобы избежать уплаты высоких налогов во Франции.

"Каждый должен определиться, по чью сторону баррикад он находится, — и гражданин России исконный, и тот, кто получил гражданство России. Если ты выступаешь против России, она тебе не Родина — езжай к себе во Францию", — сказал политик в беседе с Ura.ru.