Песков пообещал сообщить о решении Путина по обмену Медведчука
Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
Ранее супруга иностранного политика в обращении к президенту РФ заявила о его согласии на выдачу Москве.
Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков пообещал сообщить, если президент РФ Владимир Путин примет решение по обращению жены украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Оксана Марченко ранее попросила главу государства помочь обменять супруга на пленных британских наёмников.
"В случае если будет реакция президента, то мы об этом сообщим", — пояснил журналистам Дмитрий Песков.
Напомним, фотография закованного в наручники Виктора Медведчука появилась в телеграм-канале президента Украины 12 апреля. Позже Владимир Зеленский предложил России обменять оппозиционера на украинских военнопленных. А жена Медведчука в обращении к Путину заявила о его согласии на обмен и выдачу РФ. Она подчеркнула, что российский лидер прекрасно знает, что "судилище, устроенное над Виктором, не имеет ничего общего со здравым смыслом" и является примером "неправовой расправы над неугодным политиком".