Песков пообещал сообщить о решении Путина по обмену Медведчука

Ранее супруга иностранного политика в обращении к президенту РФ заявила о его согласии на выдачу Москве.

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков пообещал сообщить, если президент РФ Владимир Путин примет решение по обращению жены украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Оксана Марченко ранее попросила главу государства помочь обменять супруга на пленных британских наёмников.