ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 апреля 2022, 03:03
3636

Российские военные обнаружили в Херсоне схрон с оружием и боеприпасами

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

В частности, в тайнике были автоматы АК-74М, снайперские винтовки, гранатомёт, ящики с гранатами, запас мин для мобильных миномётов, взрывчатка и комплектующие для самодельных взрывных устройств.

В Херсоне российские военные выявили на военном заводе "Паллада" схрон с оружием и боеприпасами, предположительно оставленный СБУ при отходе из города для диверсантов в тылу ВС РФ. Обнаружить тайник помогли местные жители. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник в силовых структурах.

СБУ завербовала в Херсоне группу для диверсий в тылу войск РФ
СБУ завербовала в Херсоне группу для диверсий в тылу войск РФ

"Перед бегством из Херсона, предположительно, сотрудники СБУ спрятали на территории завода "Паллада" вооружение, предназначенное для пополнения боезапаса законспирированной сети диверсионных групп", — отметил собеседник агентства.

Арсенал схрона состоял из автоматов АК-74М, снайперских винтовок и гранатомёта. Также военные обнаружили ящики с гранатами, запас мин для мобильных миномётов, взрывчатку и комплектующие для СВУ. Всё это было тщательно спрятано в промзоне одного из заводов. Как уточняется, схрон был найден случайно местными жителями, о чём те незамедлительно сообщили российским солдатам.

В Херсоне найдены документы про эскортниц – агентов украинской разведки
В Херсоне найдены документы про эскортниц – агентов украинской разведки

Ранее сообщалось, что украинские пленные раскрыли подробности боевых действий в Херсонской области 24 февраля. Военнопленные отметили, что российские военные при задержании относились к ним хорошо. То же самое они заявили и о медиках.

BannerImage
Иван Косицын
  • Новости
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar