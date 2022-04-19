Российские военные обнаружили в Херсоне схрон с оружием и боеприпасами

В частности, в тайнике были автоматы АК-74М, снайперские винтовки, гранатомёт, ящики с гранатами, запас мин для мобильных миномётов, взрывчатка и комплектующие для самодельных взрывных устройств.

В Херсоне российские военные выявили на военном заводе "Паллада" схрон с оружием и боеприпасами, предположительно оставленный СБУ при отходе из города для диверсантов в тылу ВС РФ. Обнаружить тайник помогли местные жители. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник в силовых структурах.

"Перед бегством из Херсона, предположительно, сотрудники СБУ спрятали на территории завода "Паллада" вооружение, предназначенное для пополнения боезапаса законспирированной сети диверсионных групп", — отметил собеседник агентства.

Арсенал схрона состоял из автоматов АК-74М, снайперских винтовок и гранатомёта. Также военные обнаружили ящики с гранатами, запас мин для мобильных миномётов, взрывчатку и комплектующие для СВУ. Всё это было тщательно спрятано в промзоне одного из заводов. Как уточняется, схрон был найден случайно местными жителями, о чём те незамедлительно сообщили российским солдатам.