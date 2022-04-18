Украинские пленные раскрыли подробности боевых действий в Херсонской области 24 февраля

Военнопленные отметили, что российские военные при задержании относились к ним хорошо. То же самое они заявили и о медиках.

Украинские военнопленные рассказали, что в первый день российской спецоперации, 24 февраля, командование не давало им никаких конкретных задач в Херсоне. Об этом информирует РИА "Новости".

По данным агентства, двое украинских контрактников и один срочник дали показания в больнице города Алёшки Херсонской области. 24 февраля они попали под обстрел и были ранены, поэтому сейчас проходят лечение под присмотром российских военных медиков.

"Мы ехали в колонне, и нас атаковали с фланга, и в меня влупило и сразу выкинуло из машины. Дальше я почти ночь провалялся в посадке, а наутро нашёл село, а там уже меня привезли сюда. Абсолютно я не знаю, какие у нас были задачи. Нам сказали: "Езжайте". То есть всё произошло настолько быстро, я не понял вообще, что мы должны были сделать", — рассказал украинский военный.

Второй военнопленный, который управлял грузовиком ГАЗ-66, рассказал, что утром 24 февраля его подразделению, базировавшемуся у села Мирное, поступила команда двигаться в направлении Херсона, однако других задач перед военными не ставили. На повороте у села Тарасовка подразделение попало под авиационный налёт, а колонна была уничтожена.

Третий военнослужащий, который находился на срочной службе, сообщил, что был заряжающим зенитной установки ЗУ-23. По его словам, колонна, в которой он передвигался, попала под обстрел. Солдата ранило, после чего его доставили в госпиталь. При этом все трое рассказали о хорошем отношении со стороны российских военных и медиков, подчеркнув, что никаких угроз в свой адрес не слышали.