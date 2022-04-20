Расторгуев выступил перед раненными в ходе "Операции Z" российскими военными

В рамках акции "Лучшим воинам мира" музыкант спел в Москве для участников спецоперации на Украине такие песни, как "А заря...", "Ребята с нашего двора", "Позови меня тихо по имени".

Николай Расторгуев выступил в госпитале для военных, раненных в ходе "Операции Z". Видео © Минобороны РФ

Народный артист России, член Общественного совета при Минобороны РФ и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев провёл творческую встречу с российскими военными — участниками "Операции Z", находящимися в госпитале. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Общественный деятель и музыкант провёл творческую встречу с военнослужащими, которые находятся в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко в Москве. В рамках социально-культурной акции "Лучшим воинам мира" Расторгуев выступил для них с такими песнями, как "А заря...", "Ребята с нашего двора", "Позови меня тихо по имени".

Социально-культурную акцию организовало Главное военно-политическое управление ВС РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, которые они получили в ходе выполнения боевых задач.