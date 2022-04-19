ТАСС: 120 жителей Мариуполя вышли к военным ДНР из подвалов у "Азовстали"

Собеседник агентства уточнил, что люди вышли не с завода, а из подвалов около проходной.

Более 100 жителей Мариуполя, прятавшихся в подвалах у комбината "Азовсталь", вышли к военным ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"120 человек. Нет, [не с завода], они на проходной были, в подвалах", — сказал собеседник агентства, отметив, что люди вышли сами.