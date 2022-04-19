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Регион
Опубликовано 19 апреля 2022, 12:04
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ВС РФ открыли гумкоридор для выхода украинских боевиков с территории "Азовстали"

В Минобороны ещё раз призвали киевские власти проявить благоразумие и отдать националистам указания сложить оружие.

Вооружённые силы РФ в 14:00 открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сдавшихся украинских военнослужащих и боевиков нацформирований с комбината "Азовсталь" в Мариуполе. На трёх направлениях развёрнуто три гумколонны.

"Введён режим полной тишины, прекращены любые боевые действия, подразделения Вооружённых сил России и формирования Донецкой Народной Республики по всему периметру "Азовстали" отведены на безопасное расстояние", — рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В непосредственной близости к комбинату на трёх направлениях развёрнуты три гуманитарные колонны:

  • с западного направления — на улице Шевченко;
  • с восточного направления — на проспекте Победы;
  • с северного направления — на улице Таганрогской.

В составе каждой колонны по 30 автобусов и автомобилей для перевозки, по десять машин скорой помощи, также развёрнуты пункты встречи и временного размещения, пункты питания и оказания первой медпомощи.

В Минобороны ещё раз призвали киевские власти проявить благоразумие и отдать боевикам указания сложить оружие. РФ гарантирует всем сдавшимся сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медпомощи.

Лайф публикует видео неудачных попыток прорыва националистов из "Азовстали" в Мариуполе
Лайф публикует видео неудачных попыток прорыва националистов из "Азовстали" в Мариуполе

При этом ранее глава Чечни Рамзан Кадров заявил, что ВС РФ полностью возьмут под контроль завод "Азовсталь" уже сегодня.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Александра Вишнякова
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