Псаки ушла от ответа, хотят ли США поражения России на Украине

Чиновнице был задан вопрос, стремится ли Вашингтон к "однозначному проигрышу" Москвы и победе Киева. Реакцией на это оказались лишь расплывчатые формулировки.

Представитель Белого дома Джен Псаки не смогла прямо ответить, добиваются ли Соединённые Штаты однозначного военного поражения России на Украине.

Как пишет ТАСС, Псаки был задан вопрос, стремятся ли США к тому, чтобы "Россия очевидно проиграла".

"Я думаю, что мы достаточно ясно сказали, что мы намерены сделать всё возможное, чтобы гарантировать, чтобы президент Путин и Россия признали это стратегическим поражением", — туманно ответила чиновница.

Псаки также ушла от однозначного ответа, намерен ли Вашингтон обеспечить военную победу Киева. Представитель Белого дома лишь отметила, что Украина "уже потеряла много людей, ещё миллионы остались без жилья".

"Не знаю, считают ли они это победой", — констатировала Псаки.