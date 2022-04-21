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Регион
Опубликовано 20 апреля 2022, 21:04
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Блинкен заявил о желании США видеть безопасную эвакуацию людей из Мариуполя

По его мнению, решение об этом должны принимать власти Украины, Соединённые Штаты же готовы предоставить свои "оценки и анализ".

Вашингтон хочет безопасного выхода мирных жителей из Мариуполя по предназначенному для этого гуманитарному коридору. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По мнению американского дипломата, украинские власти должны принять решение о том, является ли созданный в Мариуполе гуманитарный коридор безопасным и надёжным.

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"Мы, безусловно, помогаем в этом процессе, предоставляя свои собственные оценки и анализ", — цитирует Блинкена ТАСС.

Глава американской дипломатии также подчеркнул, что жители Мариуполя должны сами принять решение о том, покидать ли им свой город. Для этого им следует здраво оценить сложившуюся ситуацию.

Как ранее писал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять боевиков из Мариуполя на россиян. По его словам, Киев может обсуждать "любой формат", "готов к диалогу".

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ТАСС / Николай Тришин

Дмитрий Алексиевич
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