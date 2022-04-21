Блинкен заявил о желании США видеть безопасную эвакуацию людей из Мариуполя

По его мнению, решение об этом должны принимать власти Украины, Соединённые Штаты же готовы предоставить свои "оценки и анализ".

Вашингтон хочет безопасного выхода мирных жителей из Мариуполя по предназначенному для этого гуманитарному коридору. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По мнению американского дипломата, украинские власти должны принять решение о том, является ли созданный в Мариуполе гуманитарный коридор безопасным и надёжным.

"Мы, безусловно, помогаем в этом процессе, предоставляя свои собственные оценки и анализ", — цитирует Блинкена ТАСС.

Глава американской дипломатии также подчеркнул, что жители Мариуполя должны сами принять решение о том, покидать ли им свой город. Для этого им следует здраво оценить сложившуюся ситуацию.