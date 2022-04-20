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Опубликовано 20 апреля 2022, 19:34
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Зеленский предложил обменять боевиков из Мариуполя на россиян

По словам президента Украины, Киев может обсуждать "любой формат", "готов к диалогу". Об этом он сказал на пресс-конференции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять пленных россиян на своих военных, которые находятся в Мариуполе. По его версии, там якобы также есть гражданские.

"Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских людей, российских военных. Мы готовы ради наших людей — как военных, так и гражданских — на любой формат обмена. Готовы к диалогу", — сказал украинский лидер на пресс-конференции 20 апреля.

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А 13 апреля Зеленский выступил с предложением обменять главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на украинских военнопленных.

Как сообщал Лайф ранее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию "отнестись с милосердием" к попавшим в плен в Мариуполе британцам. По его версии, они были военнослужащими ВСУ, а не наёмниками.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Дмитрий Алексиевич
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