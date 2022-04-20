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Регион
Опубликовано 20 апреля 2022, 12:14
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Джонсон призвал РФ "отнестись с милосердием" к попавшим в плен в Мариуполе британцам

Премьер Великобритании отметил, что задержанные были военнослужащими ВСУ, а не наёмниками. При этом он ничего не сказал об их возможном обмене на главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал власти РФ "отнестись с милосердием" к британским военнопленным в Мариуполе — Шону Пиннеру и Эйдену Эслину. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления перед депутатами палаты общин британского парламента.

"Мы призываем отнестись с милосердием к пленным", — заявил глава британского кабмина, при этом промолчав об их возможном обмене на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Семья сдавшегося в плен британца Шона Пиннера заявила, что он не наёмник
Семья сдавшегося в плен британца Шона Пиннера заявила, что он не наёмник

По словам Джонсона, пленённые британцы были военнослужащими ВСУ, а не наёмниками. При этом он подчеркнул, что Лондон выступает против того, чтобы граждане страны отправлялись на Украину для участия в вооружённом конфликте.

Напомним, что 18 апреля двое британцев, сдавшихся в плен на Украине, попросили Джонсона обменять их на Медведчука. В ходе обращения один из них — Шон Пиннер — отметил, что российская сторона обращается с ним хорошо.

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ТАСС / РА / Tolga Akmen

Наталья Исакова
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