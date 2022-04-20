Джонсон призвал РФ "отнестись с милосердием" к попавшим в плен в Мариуполе британцам

Премьер Великобритании отметил, что задержанные были военнослужащими ВСУ, а не наёмниками. При этом он ничего не сказал об их возможном обмене на главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал власти РФ "отнестись с милосердием" к британским военнопленным в Мариуполе — Шону Пиннеру и Эйдену Эслину. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления перед депутатами палаты общин британского парламента.

"Мы призываем отнестись с милосердием к пленным", — заявил глава британского кабмина, при этом промолчав об их возможном обмене на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

По словам Джонсона, пленённые британцы были военнослужащими ВСУ, а не наёмниками. При этом он подчеркнул, что Лондон выступает против того, чтобы граждане страны отправлялись на Украину для участия в вооружённом конфликте.