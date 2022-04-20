Возвращение в "Барселону" отменяется: Месси намерен провести ещё один сезон в ПСЖ
У форварда за время его пребывания в новом клубе ни разу не появлялось желание его покинуть.
Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси не собирается уходить из клуба и намерен сыграть в нём ещё один сезон, пишет Mundo Deportivo.
По данным издания, форвард ни разу за время пребывания в Париже не высказал желания покинуть ПСЖ и намерен до конца отработать свой контракт, который завершается после следующего сезона.
Напомним, летом 2021 года Лионель Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ. За молодёжную и основную команды сине-гранатовых он выступал более 20 лет. Ранее СМИ активно писали, что форвард может вернуться обратно и уже провёл встречи с тренером каталонцев Хави.
PSG / G.Gavelle