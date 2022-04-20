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Регион
Опубликовано 20 апреля 2022, 12:10

Возвращение в "Барселону" отменяется: Месси намерен провести ещё один сезон в ПСЖ

У форварда за время его пребывания в новом клубе ни разу не появлялось желание его покинуть.

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси не собирается уходить из клуба и намерен сыграть в нём ещё один сезон, пишет Mundo Deportivo.

По данным издания, форвард ни разу за время пребывания в Париже не высказал желания покинуть ПСЖ и намерен до конца отработать свой контракт, который завершается после следующего сезона.

Месси может вернуться из "Пари Сен-Жермен" в "Барселону"
Месси может вернуться из "Пари Сен-Жермен" в "Барселону"

Напомним, летом 2021 года Лионель Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ. За молодёжную и основную команды сине-гранатовых он выступал более 20 лет. Ранее СМИ активно писали, что форвард может вернуться обратно и уже провёл встречи с тренером каталонцев Хави.

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PSG / G.Gavelle

Шамиль Гаджиев
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