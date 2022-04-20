Возвращение в "Барселону" отменяется: Месси намерен провести ещё один сезон в ПСЖ

У форварда за время его пребывания в новом клубе ни разу не появлялось желание его покинуть.

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси не собирается уходить из клуба и намерен сыграть в нём ещё один сезон, пишет Mundo Deportivo.

По данным издания, форвард ни разу за время пребывания в Париже не высказал желания покинуть ПСЖ и намерен до конца отработать свой контракт, который завершается после следующего сезона.