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Опубликовано 20 апреля 2022, 18:57

МО РФ: Националисты заняли огневые позиции в детской клинической больнице Лисичанска в ЛНР

В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что ВОЗ и все остальные международные организации до сих пор не отреагировали ни на этот, ни на остальные подобные случаи.

Украинские националисты заняли огневые позиции в здании Областной детской клинической больницы города Лисичанска в Луганской Народной Республике. Об этом в ходе брифинга в среду сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В городе Лисичанске Луганской Народной Республики в здании Областной детской клинической больницы националисты оборудовали огневые позиции", — сказал он.

По словам генерал-полковника, Всемирная организация здравоохранения до сих пор не отреагировала на этот и другие подобные факты. Мизинцев призвал ВОЗ и все остальные международные организации "оказать влияние на официальный Киев" и "предпринять действенные меры", которые запретят использование объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.

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Ранее стало известно, что украинская тероборона превратила херсонскую школу в свой штаб. Здание образовательного учреждения, а также подвал были забиты оружием, медикаментами и военным снаряжением. Всё это оттуда уже вывезли.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Ирина Фальке
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