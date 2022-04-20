МО РФ: Националисты заняли огневые позиции в детской клинической больнице Лисичанска в ЛНР
В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что ВОЗ и все остальные международные организации до сих пор не отреагировали ни на этот, ни на остальные подобные случаи.
Украинские националисты заняли огневые позиции в здании Областной детской клинической больницы города Лисичанска в Луганской Народной Республике. Об этом в ходе брифинга в среду сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В городе Лисичанске Луганской Народной Республики в здании Областной детской клинической больницы националисты оборудовали огневые позиции", — сказал он.
По словам генерал-полковника, Всемирная организация здравоохранения до сих пор не отреагировала на этот и другие подобные факты. Мизинцев призвал ВОЗ и все остальные международные организации "оказать влияние на официальный Киев" и "предпринять действенные меры", которые запретят использование объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.
Ранее стало известно, что украинская тероборона превратила херсонскую школу в свой штаб. Здание образовательного учреждения, а также подвал были забиты оружием, медикаментами и военным снаряжением. Всё это оттуда уже вывезли.
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