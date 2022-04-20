В ЛНР заявили, что Киев продолжает вывозить командование ВСУ из зоны боевых действий

Так, с помощью вертолёта из населённого пункта Золотое эвакуировали генерала вооружённых сил, а также администрацию города.

Киевское руководство продолжает вывозить командование Вооружённых сил Украины из зоны боевых действий. Об этом сообщил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

"Так, понимая неизбежность наступления войск НМ ЛНР на населённый пункт Золотое, вертолётом был вывезен генерал ВСУ, а также администрация города, которая была замешана в преступных схемах боевиков Украины", — сказал он.