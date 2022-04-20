Генерал Шаманов назвал освобождение Одессы следующей целью "Операции Z" после Донбасса

Экс-главком ВДВ отметил, что российские войска уже достигли целей первого этапа спецоперации и теперь им предстоит взять под контроль администрации и поддерживать мирное гражданское самоуправление.

Освобождение Одессы должно стать следующим этапом проводимой на Украине спецоперации после освобождения Донбасса. Такое заявление в интервью газете "Аргументы и факты" сделал экс-главком ВДВ России, глава Ассоциации Героев генерал-полковник Владимир Шаманов.

"Одесса — следующая. Пока идёт продвижение в районе Николаева, Одесса, как аппендицит, заблокирована, но и до неё очередь, я считаю, дойдёт", — заявил бывший главком.

Он напомнил, что цель спецоперации — провести демилитаризацию Украины, но это нельзя сделать в рамках только двух областей. По словам Шаманова, военный потенциал Незалежной находится в Киевской, Черниговской, Львовской областях — то есть везде, где при СССР были склады, аэродромы и базы Советской армии.

"Если мы сейчас не решим этот вопрос с Украиной, возвращаться к нему придётся будущим поколениям солдат и офицеров России", — добавил Шаманов.