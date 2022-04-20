Норвегия направила около 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль" на Украину

По данным Минобороны страны, ракета не будет использоваться войсками королевства, но она по-прежнему является современным и эффективным оружием, которое принесёт Незалежной большую пользу.

Власти Норвегии направили на Украину около 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны государства.

"Конфликт на Украине может затянуться, и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство приняло решение передать Украине ЗРК "Мистраль", — сказал глава ведомства Бьорн Арильд Грам.

По его словам, эти зенитно-ракетные комплексы являются эффективным оружием, которое принесёт большую пользу Украине. Он добавил, что этот тип ПВО планируют заменить в вооружённых силах страны. Как сообщили в ведомстве, ранее норвежские власти приняли решение направить Киеву порядка четырёх тысяч противотанковых ракет, а также несколько видов средств защиты и другого военного снаряжения. Вооружение и технику предоставляют и другие государства, в том числе Швеция, Дания, Финляндия, Нидерланды, Германия и страны Прибалтики.