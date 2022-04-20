"Вскрывали классы": Украинская тероборона превратила херсонскую школу в свой штаб

Здание образовательного учреждения, а также подвал были забиты оружием, медикаментами и военным снаряжением. Всё это оттуда уже вывезли.

Российские военные проверяют школу в Херсоне после бегства бойцов теробороны Украины. Видео © Минобороны РФ

В одной из школ Херсона российские военные обнаружили бывший штаб территориальной обороны Украины. Как сообщает Минобороны РФ, образовательное учреждение использовалось в качестве точки дислокации и опорного пункта.

Подвалы школы были забиты боеприпасами, оружием, военным снаряжением и медикаментами. Вооружение уже вывезено из здания, школу передали администрации.

Директор школы Татьяна Васюнина рассказала, что 24 февраля в школу ворвались вооружённые люди, переодетые в гражданскую форму, — они, по словам педагога, начали расходиться по классам, "заносить какие-то коробки, какие-то вещи, какую-то аппаратуру, какие-то большие тюки".

"Меня под угрозой расправы со школы выгнали. Война войной, но люди должны быть людьми. Я прошу, чтобы такая ситуация, как случилась в нашей школе, никогда не повторилась. Не используйте детские учебные заведения, медицинские учреждения для расположения военной техники, оружия и военных людей, потому что это влечёт большую опасность", — призвала директор.

После побега участников территориальной обороны Херсона в школе были найдены документы, благодаря которым российским военным удалось их поймать. Один из них указал на место схрона с оружием и боеприпасами в подвале своего дома.

"Мирные жители города Херсона оказывают содействие российским военнослужащим в поиске военных преступников и националистов и желают только скорейшего налаживания мирной жизни", — отметили в Минобороны.