ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 апреля 2022, 18:45
3941

МО РФ: Бойцы теробороны Украины раздают жителям Николаева наркотики и оружие

В военном ведомстве уточнили, что националисты также отбирают у местных жителей ценное имущество и продукты, объясняя это якобы нуждами территориальной обороны.

Боевики теробороны массово раздают населению Николаева на юге Украины оружие и наркосодержащие препараты, а также задерживают жителей с пророссийскими взглядами. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"На фоне ухудшающейся гуманитарной обстановки боевики территориальной обороны осуществляют массовую бесконтрольную раздачу местному населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, проводят карательные рейды с целью выявления у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов. Всех подозреваемых задерживают, увозят в неизвестном направлении", — сказал Мизинцев.

Генерал-полковник уточнил, что националисты также отбирают у местных жителей ценное имущество и продукты, объясняя это якобы нуждами территориальной обороны.

Почему наркотиками поражены украинская армия и власть и кто главный поставщик
Почему наркотиками поражены украинская армия и власть и кто главный поставщик

Ранее украинская тероборона превратила херсонскую школу в свой штаб. Здание образовательного учреждения, а также подвал были забиты оружием, медикаментами и военным снаряжением. Всё это оттуда уже вывезли.

BannerImage

Getty Images / Yuliia Ovsiannikova / Ukrinform / Future Publishing

Ирина Фальке
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Криминал
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar