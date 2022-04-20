МО РФ: Бойцы теробороны Украины раздают жителям Николаева наркотики и оружие
В военном ведомстве уточнили, что националисты также отбирают у местных жителей ценное имущество и продукты, объясняя это якобы нуждами территориальной обороны.
Боевики теробороны массово раздают населению Николаева на юге Украины оружие и наркосодержащие препараты, а также задерживают жителей с пророссийскими взглядами. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"На фоне ухудшающейся гуманитарной обстановки боевики территориальной обороны осуществляют массовую бесконтрольную раздачу местному населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, проводят карательные рейды с целью выявления у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов. Всех подозреваемых задерживают, увозят в неизвестном направлении", — сказал Мизинцев.
Генерал-полковник уточнил, что националисты также отбирают у местных жителей ценное имущество и продукты, объясняя это якобы нуждами территориальной обороны.
Ранее украинская тероборона превратила херсонскую школу в свой штаб. Здание образовательного учреждения, а также подвал были забиты оружием, медикаментами и военным снаряжением. Всё это оттуда уже вывезли.
Getty Images / Yuliia Ovsiannikova / Ukrinform / Future Publishing