ВС России сегодня днём открыли гумкоридор для соответствующих целей, однако им не воспользовались ни гражданские, ни бойцы нацбатальона, засевшего на заводе.

Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое, по заявлениям украинской стороны, может находиться на заводе "Азовсталь". Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он отметил, что ВС России с 14:00 по московскому времени открыли гумкоридор для соответствующих целей.

"Вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция киевской властью цинично сорвана, указанным коридором никто не воспользовался. Командиры националистических батальонов очередную возможность спасти себя и жизни подчинённых не использовали", — сказал Мизинцев.