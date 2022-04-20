МО РФ: Киев сорвал эвакуацию мирных жителей, которые могут находиться на "Азовстали"
ВС России сегодня днём открыли гумкоридор для соответствующих целей, однако им не воспользовались ни гражданские, ни бойцы нацбатальона, засевшего на заводе.
Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое, по заявлениям украинской стороны, может находиться на заводе "Азовсталь". Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он отметил, что ВС России с 14:00 по московскому времени открыли гумкоридор для соответствующих целей.
"Вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция киевской властью цинично сорвана, указанным коридором никто не воспользовался. Командиры националистических батальонов очередную возможность спасти себя и жизни подчинённых не использовали", — сказал Мизинцев.
Ранее Народная милиция ДНР сообщила об эвакуации 127 жителей Мариуполя из района "Азовстали". В ведомстве отметили, что люди были эвакуированы в населённый пункт Безыменное. Их спасение происходило через предоставленные военнослужащими НМ ДНР и ВС РФ гуманитарные коридоры.
ТАСС / Сергей Бобылев