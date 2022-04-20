Народная милиция ДНР сообщила об эвакуации 127 жителей Мариуполя из района "Азовстали"

В ведомстве отметили, что люди были эвакуированы в населённый пункт Безыменное. Их спасение происходило через предоставленные военнослужащими НМ ДНР и ВС РФ гуманитарные коридоры.

Эвакуация мирных жителей из районов вблизи завода "Азовсталь". Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

Из районов вблизи завода "Азовсталь" по гуманитарным коридорам в течение дня было эвакуировано 127 мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР в телеграм-канале.

"Спасение мирных граждан происходит через предоставленные военнослужащими НМ ДНР и ВС РФ гуманитарные коридоры. Возможностью эвакуироваться из-под преступного огня националистов воспользовались 127 человек", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мирные жители были эвакуированы в населённый пункт Безыменное, сейчас люди находятся в безопасности.