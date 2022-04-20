МО РФ: Российские ракетные войска сбили украинский вертолёт Ми-8

Также над населёнными пунктами Изюм и Новобогдановка были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Российскими средствами ПВО в районе населённого пункта Коровий Яр был сбит украинский вертолёт Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также над населёнными пунктами Изюм и Новобогдановка были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

По данным военного ведомства, ВС РФ в течение дня нанесли удары ракетными войсками по четырём пунктам управления, складу боеприпасов и местам сосредоточения живой силы противника в районах Новая Дмитровка и Высокий.

Минобороны РФ уточняет, что с начала проведения "Операции Z" было уничтожено 140 украинских самолётов, 106 вертолётов, 498 БПЛА, 254 ЗРК, 2397 танков и других боевых бронированных машин, 261 установка РСЗО, 1038 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2244 единицы специальной военной автомобильной техники.