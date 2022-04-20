МО РФ: Российские ракетные войска сбили украинский вертолёт Ми-8
Также над населёнными пунктами Изюм и Новобогдановка были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).
Российскими средствами ПВО в районе населённого пункта Коровий Яр был сбит украинский вертолёт Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Также над населёнными пунктами Изюм и Новобогдановка были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).
По данным военного ведомства, ВС РФ в течение дня нанесли удары ракетными войсками по четырём пунктам управления, складу боеприпасов и местам сосредоточения живой силы противника в районах Новая Дмитровка и Высокий.
Минобороны РФ уточняет, что с начала проведения "Операции Z" было уничтожено 140 украинских самолётов, 106 вертолётов, 498 БПЛА, 254 ЗРК, 2397 танков и других боевых бронированных машин, 261 установка РСЗО, 1038 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2244 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее в министерстве сообщили, что ракетные войска и артиллерия ВС России за ночь с 19 на 20 апреля нанесли удары по 1053 объектам ВСУ. Среди них — 31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, а также 106 огневых позиций артиллерии.
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