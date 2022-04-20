МО: Ракетные войска и артиллерия ВС России за ночь нанесли удары по 1053 объектам ВСУ

Среди них — 31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, а также 106 огневых позиций артиллерии.

Российские ракетные войска и артиллерия в ходе "Операции Z" за минувшую ночь ударили по 1053 военным объектам украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1053 объектам украинской военной инфраструктуры", — сказал он в ходе брифинга.

В числе уничтоженных объектов — 31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, а также 106 огневых позиций артиллерии. Вместе с тем, по словам генерал-полковника, за ночь высокоточными ракетами были уничтожены порядка 40 человек личного состава ВСУ и семь единиц военной техники в районах населённых пунктов Нововоронцовка и Киселёвка.