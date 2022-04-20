Минобороны опубликовало новые списки погибших в ходе "Операции Z" украинских военных
Имеющиеся в распоряжении ведомства документы также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести, отметили в пресс-службе МО РФ.
Министерство обороны РФ опубликовало данные о потерях Национальной гвардии Украины. На этот раз представлены сведения о военнослужащих 4-й бригады оперативного назначения НГУ (в/ч № 3018).
В документах содержатся данные по состоянию на 29 марта о раненых, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, об обстоятельствах их гибели и о местах захоронения. Списки размещены здесь, здесь и здесь.
Ведомство вновь отмечает, что имеющиеся в распоряжении Минобороны документы также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести.
Напомним, Минобороны уже дважды публиковало списки с достоверными данными об истинных потерях украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наёмников в ходе специальной военной операции.
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