Тренер Мишин сообщил, что дата выписки фигуриста Семененко пока не известна

Врачи обнаружили у спортсмена сотрясение мозга, а также множество гематом на лице.

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в беседе с Лайфом сообщил, что дата выписки Евгения Семененко, упавшего на шоу Евгения Плющенко, остаётся неизвестной.

"Когда выписка, неизвестно. Состояние улучшается. Это всё, что я могу вам сказать. Дата выписки неизвестна", — заявил Мишин.