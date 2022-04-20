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Регион
Опубликовано 20 апреля 2022, 08:59

Тренер Мишин сообщил, что дата выписки фигуриста Семененко пока не известна

Врачи обнаружили у спортсмена сотрясение мозга, а также множество гематом на лице.

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в беседе с Лайфом сообщил, что дата выписки Евгения Семененко, упавшего на шоу Евгения Плющенко, остаётся неизвестной.

"Когда выписка, неизвестно. Состояние улучшается. Это всё, что я могу вам сказать. Дата выписки неизвестна", — заявил Мишин.

"Лечение продолжается": Мама фигуриста Семененко рассказала о его состоянии после падения на шоу Плющенко
"Лечение продолжается": Мама фигуриста Семененко рассказала о его состоянии после падения на шоу Плющенко

Напомним, фигурист Евгений Семененко сильно ударился об лёд после падения на шоу Евгения Плющенко. В итоге со льда его уносили на носилках под аплодисменты собравшихся зрителей. Позднее стало известно, что у спортсмена диагностировано сотрясение мозга, а также обнаружены многочисленные гематомы на лице.

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ТАСС / Шарифулин Валерий

Юлия Архипова
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