Тренер Мишин сообщил, что дата выписки фигуриста Семененко пока не известна
Врачи обнаружили у спортсмена сотрясение мозга, а также множество гематом на лице.
Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в беседе с Лайфом сообщил, что дата выписки Евгения Семененко, упавшего на шоу Евгения Плющенко, остаётся неизвестной.
"Когда выписка, неизвестно. Состояние улучшается. Это всё, что я могу вам сказать. Дата выписки неизвестна", — заявил Мишин.
Напомним, фигурист Евгений Семененко сильно ударился об лёд после падения на шоу Евгения Плющенко. В итоге со льда его уносили на носилках под аплодисменты собравшихся зрителей. Позднее стало известно, что у спортсмена диагностировано сотрясение мозга, а также обнаружены многочисленные гематомы на лице.
ТАСС / Шарифулин Валерий