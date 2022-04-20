"Лечение продолжается": Мама фигуриста Семененко рассказала о его состоянии после падения на шоу Плющенко
У спортсмена диагностировали сотрясение мозга и многочисленные гематомы на лице.
Состояние фигуриста Евгения Семененко, который упал во время шоу Евгения Плющенко и получил сотрясение мозга, улучшается, а спортсмен идёт на поправку. Об этом "Матч ТВ" рассказала мама фигуриста Валентина Семененко.
"Жене лучше. Вчера была сделана контрольная компьютерная томография головного мозга и позвоночника. Кровоизлияний, острых костных повреждений нет. Лечение продолжается, динамика состояния положительная. Надеюсь, всё будет хорошо", — рассказала мама спортсмена.
Напомним, фигурист Евгений Семененко сильно ударился об лёд после падения на шоу Евгения Плющенко. В итоге со льда его уносили на носилках под аплодисменты собравшихся зрителей. Позднее стало известно, что у спортсмена диагностировано сотрясение мозга, а также обнаружены многочисленные гематомы на лице.
ТАСС / EPA / FAZRY ISMAIL