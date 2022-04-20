ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 апреля 2022, 08:07

"Лечение продолжается": Мама фигуриста Семененко рассказала о его состоянии после падения на шоу Плющенко

У спортсмена диагностировали сотрясение мозга и многочисленные гематомы на лице.

Состояние фигуриста Евгения Семененко, который упал во время шоу Евгения Плющенко и получил сотрясение мозга, улучшается, а спортсмен идёт на поправку. Об этом "Матч ТВ" рассказала мама фигуриста Валентина Семененко.

"Жене лучше. Вчера была сделана контрольная компьютерная томография головного мозга и позвоночника. Кровоизлияний, острых костных повреждений нет. Лечение продолжается, динамика состояния положительная. Надеюсь, всё будет хорошо", рассказала мама спортсмена.

Тренер Мишин — о состоянии здоровья упавшего на лёд Семененко: Есть положительная динамика
Тренер Мишин — о состоянии здоровья упавшего на лёд Семененко: Есть положительная динамика

Напомним, фигурист Евгений Семененко сильно ударился об лёд после падения на шоу Евгения Плющенко. В итоге со льда его уносили на носилках под аплодисменты собравшихся зрителей. Позднее стало известно, что у спортсмена диагностировано сотрясение мозга, а также обнаружены многочисленные гематомы на лице.

BannerImage

ТАСС / EPA / FAZRY ISMAIL

Шамиль Гаджиев
  • Новости
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar