"Лечение продолжается": Мама фигуриста Семененко рассказала о его состоянии после падения на шоу Плющенко

У спортсмена диагностировали сотрясение мозга и многочисленные гематомы на лице.

Состояние фигуриста Евгения Семененко, который упал во время шоу Евгения Плющенко и получил сотрясение мозга, улучшается, а спортсмен идёт на поправку. Об этом "Матч ТВ" рассказала мама фигуриста Валентина Семененко.

"Жене лучше. Вчера была сделана контрольная компьютерная томография головного мозга и позвоночника. Кровоизлияний, острых костных повреждений нет. Лечение продолжается, динамика состояния положительная. Надеюсь, всё будет хорошо", — рассказала мама спортсмена.