Захарова: Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях вступления в НАТО
По словам официального представителя МИД, Брюссель "под эгидой США" втягивал эти страны в свои структуры давно.
Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях их возможного вступления в НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы свои предупреждения все сделали — и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, поэтому удивляться нечему. Обо всём их проинформировали, к чему это приведёт", — сказала дипломат в интервью на телеканале "Россия 24".
Захарова добавила, что Брюссель "под эгидой США" втягивал Швецию и Финляндию в свои структуры давно.
Ранее британская газета The Times сообщила, что Швеция и Финляндия планируют вступить в НАТО уже летом. В самом альянсе уже заявляли, что готовы быстро принять эти страны в свой состав, если получат соответствующий запрос. Как заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, если это случится, то о безъядерном статусе Балтики речь уже не сможет идти.
Пресс-служба МИД РФ