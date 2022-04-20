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Регион
Опубликовано 20 апреля 2022, 12:01
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Захарова: Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях вступления в НАТО

По словам официального представителя МИД, Брюссель "под эгидой США" втягивал эти страны в свои структуры давно.

Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях их возможного вступления в НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы свои предупреждения все сделали — и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, поэтому удивляться нечему. Обо всём их проинформировали, к чему это приведёт", — сказала дипломат в интервью на телеканале "Россия 24".

Захарова добавила, что Брюссель "под эгидой США" втягивал Швецию и Финляндию в свои структуры давно.

Грушко заявил, что РФ примет меры в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Грушко заявил, что РФ примет меры в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Ранее британская газета The Times сообщила, что Швеция и Финляндия планируют вступить в НАТО уже летом. В самом альянсе уже заявляли, что готовы быстро принять эти страны в свой состав, если получат соответствующий запрос. Как заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, если это случится, то о безъядерном статусе Балтики речь уже не сможет идти.

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Пресс-служба МИД РФ

Александра Вишнякова
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