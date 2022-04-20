Захарова: Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях вступления в НАТО

По словам официального представителя МИД, Брюссель "под эгидой США" втягивал эти страны в свои структуры давно.

Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях их возможного вступления в НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы свои предупреждения все сделали — и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, поэтому удивляться нечему. Обо всём их проинформировали, к чему это приведёт", — сказала дипломат в интервью на телеканале "Россия 24".