Грушко заявил, что РФ примет меры в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО

По словам замглавы МИД, Москва постоянно поддерживает контакты с этими странами, но они присоединились к санкциям и выступают на стороне антироссийской кампании.

Россия примет необходимые меры по обеспечению безопасности в том случае, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Понятно, что у нас граница с Финляндией — 1300 км. Это будет означать радикальное изменение военно-политической ситуации, и понятно, что мы вынуждены будем принимать меры обеспечения нашей безопасности и обороны, которые мы сочтём необходимыми, это альфа и омега военного строительства", — сказал он.

По словам замминистра, нейтральный статус Швеции и Финляндии не мешал странам сближаться с Европейским союзом и в результате стать его членами. Если же руководствоваться рациональными соображениями и смотреть на ситуацию с точки зрения интересов жителей северной части Европы, то нынешняя ситуация должна сохраниться, уверен Грушко.

Заместитель главы МИД также отметил, что Россия постоянно поддерживает дипломатические контакты с Швецией и Финляндией. Однако они присоединились к санкциям и участвуют в антироссийской кампании, которая развёрнута на Западе, подчеркнул Грушко.