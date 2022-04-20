Войска РФ уничтожили до 40 человек личного состава ВСУ и батарею гаубиц "Мста-Б"

Также за ночь авиацией ВКС России было поражено 73 военных объекта Украины. Среди них — четыре пункта управления, 57 мест скопления бойцов и военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада.

Вооружённые силы России высокоточными ракетами уничтожили до 40 человек личного состава ВСУ и семь единиц военной техники в районах населённых пунктов Нововоронцовки и Киселёвки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате удара высокоточными ракетами в районах Нововоронцовки и Киселёвки уничтожено до 40 человек личного состава украинских войск, а также семь единиц военной техники", — сказал он.

Также за минувшую ночь авиация ВКС России поразила 73 военных объекта Украины. Среди них оказалось: четыре пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов. Кроме того, уничтожено шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-мм гаубиц "Мста-Б".