Средства ПВО России сбили в воздухе две украинские ракеты "Точка-У"

А над такими населёнными пунктами, как Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково и Покровское, было сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе две тактические ракеты "Точка-У" в районах населённых пунктов Донецкого и Скелеватого. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, над такими населёнными пунктами, как Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково и Покровское, было сбито шесть украинских беспилотников, добавил он в ходе брифинга.

Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1053 объектам военной инфраструктуры Незалежной, уничтожив 31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, а также 106 огневых позиций артиллерии.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 140 самолётов, 496 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2388 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1029 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2232 единицы специальной военной автомобильной техники.