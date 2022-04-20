Депутат Госдумы Шеремет предложил Зеленскому обменять себя на боевиков из "Азовстали"

По словам парламентария, украинский президент воспринимает происходящее как кино, забывая, что второго дубля у погибающих не будет.

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому обменять себя на боевиков, которые засели на мариупольском заводе "Азовсталь". Таким образом он в беседе с РИА "Новости" прокомментировал видео СБУ с задержанным лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

"Зеленский может обменять себя на украинских нацистов и боевиков, засевших на "Азовстали". Это, наверное, будет впервые, когда он поступит по-мужски и достойно", — сказал он.

Депутат уверен, что Зеленский относится к происходящему как к кино. По его словам, украинский президент посылает на верную смерть чужих сыновей и отцов, забывая, что второго дубля не будет ни у кого. При этом семья Зеленского находится за границей.

"А так переживает за мариупольскую "Азовсталь" лишь потому, что там оказались иностранные наёмники и инструкторы, жизнь которых для Зеленского ценнее украинских солдат", — добавил Шеремет.