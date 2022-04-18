СБУ показала видеообращение Медведчука к Путину и Зеленскому с просьбой об обмене

Оппозиционер просит поменять его на защитников Мариуполя и жителей, находящихся там и не имеющих возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры.

Медведчук попросил Путина и Зеленского обменять его на украинцев. Видео © Telegram / СБУ

Задержанный на Украине депутат Верховной рады, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину и лидеру Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на "защитников и жителей" Мариуполя. Видеообращение оппозиционера опубликовала Служба безопасности Украины (СБУ) в "Телеграме".