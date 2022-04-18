СБУ показала видеообращение Медведчука к Путину и Зеленскому с просьбой об обмене
Оппозиционер просит поменять его на защитников Мариуполя и жителей, находящихся там и не имеющих возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры.
Медведчук попросил Путина и Зеленского обменять его на украинцев. Видео © Telegram / СБУ
Задержанный на Украине депутат Верховной рады, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину и лидеру Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на "защитников и жителей" Мариуполя. Видеообращение оппозиционера опубликовала Служба безопасности Украины (СБУ) в "Телеграме".
"Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день", — говорит Медведчук на кадрах.
Напомним, фотография закованного в наручники Виктора Медведчука появилась в телеграм-канале президента Украины 12 апреля. Позже Владимир Зеленский предложил России обменять оппозиционера на украинских военнопленных. А жена Медведчука в обращении к Путину заявила о его согласии на обмен и выдачу РФ. Она подчеркнула, что российский лидер прекрасно знает, что "судилище, устроенное над Виктором, не имеет ничего общего со здравым смыслом" и является примером "неправовой расправы над неугодным политиком".
Telegram / СБУ