Захарова: В Британии за секунду отвернулись от своих наёмников, задержанных в Донбассе

Причём это происходит с небывалой лёгкостью. По словам официального представителя МИД РФ, Лондон сделал это, ссылаясь на то, что это личное дело бойцов.

Власти Великобритании за секунду отвернулись от задержанных в Донбассе граждан своей страны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"С небывалой лёгкостью отказываются от граждан своей страны, которых там берут в плен, находят, я имею в виду Украину и британских подданных", — сказала она.

По словам Захаровой, Лондон за секунду отвернулся от своих граждан. Британские власти сделали это, ссылаясь на то, что это личное дело наёмников.