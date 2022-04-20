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Опубликовано 20 апреля 2022, 07:37
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Захарова: В Британии за секунду отвернулись от своих наёмников, задержанных в Донбассе

Причём это происходит с небывалой лёгкостью. По словам официального представителя МИД РФ, Лондон сделал это, ссылаясь на то, что это личное дело бойцов.

Власти Великобритании за секунду отвернулись от задержанных в Донбассе граждан своей страны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"С небывалой лёгкостью отказываются от граждан своей страны, которых там берут в плен, находят, я имею в виду Украину и британских подданных", — сказала она.

По словам Захаровой, Лондон за секунду отвернулся от своих граждан. Британские власти сделали это, ссылаясь на то, что это личное дело наёмников.

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Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что наёмники на Украине подлежат денацификации в первую очередь. По его словам, для России они никакие не добровольцы, не являются законными комбатантами, на них не распространяются Женевские конвенции.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Евгения Колесникова
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