Захарова: В Британии за секунду отвернулись от своих наёмников, задержанных в Донбассе
Причём это происходит с небывалой лёгкостью. По словам официального представителя МИД РФ, Лондон сделал это, ссылаясь на то, что это личное дело бойцов.
Власти Великобритании за секунду отвернулись от задержанных в Донбассе граждан своей страны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"С небывалой лёгкостью отказываются от граждан своей страны, которых там берут в плен, находят, я имею в виду Украину и британских подданных", — сказала она.
По словам Захаровой, Лондон за секунду отвернулся от своих граждан. Британские власти сделали это, ссылаясь на то, что это личное дело наёмников.
Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что наёмники на Украине подлежат денацификации в первую очередь. По его словам, для России они никакие не добровольцы, не являются законными комбатантами, на них не распространяются Женевские конвенции.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ