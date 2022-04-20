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Регион
Опубликовано 19 апреля 2022, 21:07
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Медведев: Наёмники на Украине подлежат денацификации в первую очередь

Зампред Совбеза РФ отметил, что для России они никакие не добровольцы, не являются законными комбатантами, на них не распространяются Женевские конвенции.

Иностранные наёмники, которые участвуют в боевых действиях на Украине и не сдадутся войскам РФ, подлежат денацификации в первую очередь. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В своём телеграм-канале он отметил, что для России эти украинские наёмники никакие не добровольцы. Они не являются законными комбатантами, на них не распространяются Женевские конвенции. В качестве примеров истинных добровольцев Медведев назвал французский полк "Нормандия – Неман", 1-ю и 2-ю армии Войска польского, а также 1-й Чехословацкий армейский корпус, которые сражались вместе с армией СССР в годы Великой Отечественной войны.

"Поэтому иностранные наёмники на Украине, которые не сдадутся нашим войскам, вместе со своими наставниками из бандеровцев подлежат денацификации в первую очередь. Им придётся сполна ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых", резюмировал Медведев.

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Как сообщал Лайф, ранее Медведев также заявил, что Киев идёт к фиаско из-за приглашения зарубежных наёмников. Зампред Совбеза РФ напомнил, что, как правило, иноземцы с оружием в руках запросто возводили на трон любых ставленников, а не только тех, кто их пригласил.

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VK / Дмитрий Медведев

Артем Порвин
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