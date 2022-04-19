Лишился работы чиновник, разрешивший прокат фильма "Искушение"

По версии ведомства, сотрудник "допустил халатность". После проверки он был уволен, а директору департамента кинематографии и цифрового развития министерства объявлен строгий выговор.

Грубые нарушения при оформлении документов стоили работы сотруднику департамента кинематографии при Министерстве культуры. Специалист допустил незаконную выдачу прокатного удостоверения фильму Пола Верховена "Искушение" (Benedetta), пишет ТАСС.

Как сообщает пресс-служба министерства, некомпетентные действия сотрудника в процессе подготовки пакета документов повлекли незаконную выдачу прокатного удостоверения кинофильму.

В ведомстве добавили, что сотрудник "допустил халатность". После проверки он был уволен, а директору департамента кинематографии и цифрового развития министерства объявлен строгий выговор.

"Искушение" было предназначено для показа на онлайн-платформах, однако, как сообщили в Минкультуры, содержание фильма не соответствовало законам России — в частности, ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

В сентябре 2021 года Минкульт отказал фильму в прокате в кинотеатрах, что также было связано с несоответствием законам РФ.