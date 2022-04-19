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Опубликовано 19 апреля 2022, 07:35

ВКС России уничтожили два склада хранения головных частей ракет "Точка-У" на Украине

Кроме того, было поражено три пункта управления войск Незалежной, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, рассказал генерал-майор Игорь Конашенков.

Авиация ВКС России уничтожила два склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У" в районах населённых пунктов Червоная Поляна и Балаклеи. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также были поражены три пункта управления войск Незалежной, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Всего же оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ нанесла удары по 60 военным объектам Украины, добавил Конашенков.

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А ранее Лайф рассказывал, что ВКС России уничтожили склад ВСУ с крупными партиями западного оружия под Львовом. Незалежная получила эти поставки за последние шесть дней от США и ряда европейских стран

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