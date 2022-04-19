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Опубликовано 19 апреля 2022, 07:34

Войска РФ подавили 13 пунктов подразделений ВСУ

Кроме того, поражены места сосредоточения живой силы и военной техники Незалежной в районах населённых пунктов Славянск, Барвенково и Попасная.

Вооружённые силы России высокоточными ракетами воздушного базирования подавили 13 опорных пунктов подразделений украинских войск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования Воздушно-космических сил (ВКС) России подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах населённых пунктов Славянск, Барвенково и Попасная", — сказал он.

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Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что специальные группы приступили к штурму "Азовстали" в Мариуполе. Он уточнил, что эта задача частично начала выполняться. Для этого были специально подобраны штурмовые группы.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Варвара Романова
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