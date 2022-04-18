ВКС России уничтожили склад ВСУ с крупными партиями западного оружия под Львовом
Незалежная получила эти поставки за последние шесть дней от США и ряда европейских стран
ВКС РФ 18 апреля нанесли удар по 124-му центру обеспечения тыла ВСУ в районе Львова. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесён удар по 124-му объединённому центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Уничтожен логистический центр и находившиеся в нём крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран", — сказал Конашенков.
Он добавил, что в районе населённого пункта Васильков Киевской области уничтожен крупный склад боеприпасов.
Ранее Лайф писал, что Минобороны РФ предупредило о подготовке Украиной "ужасных провокаций" на Пасху. Ведомство призвало ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации "незамедлительно оказать влияние на киевский режим" для предотвращения преступных действий.
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