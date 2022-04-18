ООН: Украина согласилась создать гуманитарную группу для координации с Россией

Замгенсека организации считает, что диалог сторон может пройти как в виртуальном, так и в личном формате.

В ООН намерены убедить Россию и Украину встретиться, чтобы обсудить возможное перемирие и безопасные коридоры эвакуации населения. Об этом заявил на брифинге заместитель генсекретаря организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Я предложил обеим сторонам прийти к соглашению о том, что обе стороны, представители РФ и Украины, встретились бы под эгидой ООН в виртуальном или личном формате для обсуждения гуманитарных вопросов, особенно их военной составляющей, возможно, перемирия, его мониторинга, безопасных коридоров, гуманитарных приоритетов", — сказал он.

Гриффитс отметил, что украинские власти поддержали идею организации работы международной контактной группы с участием Украины, России и ООН. По его словам, Киев согласился "с идеей общего перемирия и локальных перемирий", а в Москве "заверили, что дадут ответ". Замгенсека ООН добавил, что "пока таких контактов нет, очень легко обвинять друг друга в срыве перемирий".