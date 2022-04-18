В ЛНР показали находки в доме сбежавшего экс-комбата "Айдара" Ткаченко в посёлке Счастье

Бравый вояка не раз предлагал ополченцам прийти к нему, так как у него для них "приготовлена граната", но так их и не дождался.

Появились кадры из дома экс-начальника группы охраны 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Виктора Ткаченко в освобождённом силами ЛНР городе Счастье. Их публикует SHOT. На видео множество наград и регалий, вот только их обладатель сбежал во время отступления украинских военных.

Кадры из дома экс-начальника группы охраны 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Виктора Ткаченко в посёлке Счастье. Видео © Telegram / SHOT

Интересно, что Ткаченко известен фразой, обращённой к ополченцам ЛНР: "Ребята, если вы такие крутые, приходите ко мне. На моём столе всегда лежат две гранаты: одна для себя, вторая — для вас".