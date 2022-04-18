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Регион
Опубликовано 18 апреля 2022, 16:56
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В ЛНР показали находки в доме сбежавшего экс-комбата "Айдара" Ткаченко в посёлке Счастье

Экс-начальник группы охраны 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Виктор Ткаченко. Фото © Telegram / SHOT

Экс-начальник группы охраны 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Виктор Ткаченко. Фото © Telegram / SHOT

Бравый вояка не раз предлагал ополченцам прийти к нему, так как у него для них "приготовлена граната", но так их и не дождался.

Появились кадры из дома экс-начальника группы охраны 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Виктора Ткаченко в освобождённом силами ЛНР городе Счастье. Их публикует SHOT. На видео множество наград и регалий, вот только их обладатель сбежал во время отступления украинских военных.

Кадры из дома экс-начальника группы охраны 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Виктора Ткаченко в посёлке Счастье. Видео © Telegram / SHOT

Интересно, что Ткаченко известен фразой, обращённой к ополченцам ЛНР: "Ребята, если вы такие крутые, приходите ко мне. На моём столе всегда лежат две гранаты: одна для себя, вторая — для вас".

Ранее бывший боец "Айдара" заявил, что ВСУ специально обстреляли Святогорский монастырь. По его словам, в результате атаки, предположительно, погибли двое. Украинский националист сложил оружие и перешёл на сторону России.

Сдавшийся бывший боец "Айдара" заявил, что устал говорить на украинском языке
Сдавшийся бывший боец "Айдара" заявил, что устал говорить на украинском языке
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Татьяна Миссуми
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