В ЛНР показали находки в доме сбежавшего экс-комбата "Айдара" Ткаченко в посёлке Счастье
Экс-начальник группы охраны 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Виктор Ткаченко. Фото © Telegram / SHOT
Бравый вояка не раз предлагал ополченцам прийти к нему, так как у него для них "приготовлена граната", но так их и не дождался.
Появились кадры из дома экс-начальника группы охраны 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Виктора Ткаченко в освобождённом силами ЛНР городе Счастье. Их публикует SHOT. На видео множество наград и регалий, вот только их обладатель сбежал во время отступления украинских военных.
Кадры из дома экс-начальника группы охраны 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Виктора Ткаченко в посёлке Счастье. Видео © Telegram / SHOT
Интересно, что Ткаченко известен фразой, обращённой к ополченцам ЛНР: "Ребята, если вы такие крутые, приходите ко мне. На моём столе всегда лежат две гранаты: одна для себя, вторая — для вас".
Ранее бывший боец "Айдара" заявил, что ВСУ специально обстреляли Святогорский монастырь. По его словам, в результате атаки, предположительно, погибли двое. Украинский националист сложил оружие и перешёл на сторону России.